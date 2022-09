City võidule aidanud Haalandi püss paukus taas

Pärast mängu koondus kogu Briti vutimeedia tähelepanu mõistagi Haalani peale, kes on City eest nüüd värava löönud seitsmes järjestikus kohtumises. Viimati jäi ta kuivale 13. augustil 4:0 võidumängus Bournemouthi vastu, mil tema nimele kirjutati «ainult» üks resultatiivne sööt.

See on ka ainus City eest peetud kohtumine, kus Haalan pole skoori teinud. Ülejäänud kaheksa kohtumisega on ta kontosse kogunenud juba 14 väravat.