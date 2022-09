Schumacheri koht kuninglikus vormelisarjas on sattunud tõsisesse ohtu

Schumacher on enda karjääri kaks esimest hooaega sõitnud Haasi meeskonnas, ent tulemused pole olnud just kõige paremad. Tänavu jääb sõita veel kuus etappi ning pärast seda on tema leping Haasiga lõppenud. Haasi pealik Günter Steiner kinnitas, et sakslasega ei kiirustata lepingut pikendama ning kaalutakse erinevaid võimalusi.