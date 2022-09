Raha ajab pere lõhki: jalgpallitähelt miljoneid väljapressinud vend võeti vahi alla

Väljaande AFP andmetel on Mathias Pogba politsei poolt vahistatud ning talle esitati süüdistus väljapressimises. Jalgpallurit terroriseerinud kurjategijad ei suutnud mitte ühtegi senti Pogbalt saada.

Lisaks Mathias Pogbale on politsei vahistanud veel neli inimest. Täpsemalt pole teada, millised on süüdistuste asjaolud.

Paul Pogba selgitas juulis Torino prokuröridele, et temalt on väljapressitud koguni 13 miljonit eurot. Tema sõnul on kurjategijad valmis valedega jalgpalluri mainet hävitama, ent õnneks läksid asjad loodetud rada mööda.