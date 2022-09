FOTOD ⟩ Kimi Räikköneni poeg võitis esimese karika

«Esimene võistlus paljudest. Ema ja isa on su üle rohkem kui uhked, äss,» kirjutas Minttu Räikkönen Instagramis.

Millise koha Robin kardivõistlusel sai, see jääb esialgu saladuseks. Fotoseerias on aga näha, kuidas Robin sammub poodiumi poole, et karikas kätte saada, vahendas Iltalehti.