Red Bull jahib F1-sarja üht kõige kuumemat nime

De Vries’i populaarsust kinnitab tõsiasi, et ta on tänavu testinud mitut vormelit ning sel nädalal istub ta ka Alpine’i F1-autosse. Seega on temast huvitatud kolm meeskonda: Williams, AlphaTauri ja Alpine – kõigil on järgmise hooaja nimistust puudu üks sõitja.

«Ma ei tea, kas ma olen nii luksuslikus olukorras, et saan valida. See on suuresti minu kontrolli alt väljas,» ütles De Vries Hollandi meediale. «Olen Alpine'iga ühenduses olnud juulist saati ja lähen järgmisel (sel – toim.) nädalal Budapestis nendega testima. Ma lendan sinna esmaspäeval. Ja nagu meedia teatas, reedel sõitsin Austriasse Helmut Markoga kohtuma.»

Samas, diil Williamsiga ehk meeskonnaga, kellega ta on kõige pikalt läbirääkimisi pidanud, oleks tema jaoks loogiline samm. Kosilaste huvi üle ta aga kurtma ei pea ning 27-aastasel hollandlasel tuleb vaid loota, et mitme vahel valides lõpuks tööta ei jää.

«Tuleb oodata ja vaadata, kuidas olukord järgmistel päevadel ja nädalatel areneb. Nagu ma ütlesin, pole see täielikult minu kätes,» lisas ta.