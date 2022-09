Hispaania tuli Euroopa meistriks tänu ameeriklasele? Mängumees vastas kriitikutele

Paljude jaoks oli Hispaania kuldmedal üllatav, kuid mitte Lorenzo Browni jaoks. «Jah, see oli mu esimene eesmärk. Ja me tegime selle ära. Sain palju kriitikat kes teab mille eest. Mulle tundub, et sel on tegemist keelebarjääri või riigiga...»

«Ma ei tea, mis toimub, kuid lõppude lõpuks räägime väljakul sama keelt. Pole tähtis, mis värvi sa oled või kust sa pärit oled, me kõik oleme vennad ja inimesed. See räägib enda eest,» ütles Brown ajakirjanikele pärast finaali.

Ta ülistas peatreener Sergio Scariolo taktikat, sest hoolimata sellest, et nad ei olnud kõige andekam meeskond EMil, suutsid nad tulla võitjaks. «Päeva lõpus võidab alati meeskonnatöö. Nad on julged...»

«Need tüübid on üksteist tundnud juba väikesest peale. Et nad lubasid mul siia tulla ja oma mängu mängida ja teha seda, mida ma teen... Need treenerid samuti... See on hämmastav tunne,» lisas ameeriklane.