Kas napilt MM-tiitlita jäänud eestlane tõmbab karjäärile joone alla?

See on kõrgeim saavutus, milleni Eesti mootorrattasportlased kunagi on jõudnud. Maailmameistrivõistluste üldarvestuse poodiumile on varem astunud vaid kaks eestlast ja seda samuti külgvankrite motokrossis: 2004. aastal tõid Are Kaurit ja Jürgen Jakk samast sarjast koju pronksmedali.

Hooaja kokkuvõttes nelja punktiga teiseks jäänud Varik jäi kokkuvõttes tulemusega rahule. «Teised olid natuke kiiremad täna. Meie start oleks võinud olla veidi parem. Teises stardis panime kellegagi sirge peal kokku ka veel. Läksime MM-i kolmandat kohta püüdma, nüüd oleme teised, nii et ületasime ennast,» ütles Varik Mootorrattaspordi föderatsiooni pressiteates.

Küsimusele, kas saamata jäänud tiitel tähendab, et järgmisel aastal peab uuesti võitu üritama, vastas 38-aastane sõitja, kelle tee tippu ja koostöö Are Kauritiga algas 18 aasta eest, et kõik ei pea olema esimesed, teine koht on ka hea. «Mulle aitab.»

«Hommikul ütlesin tõesti, et läheme võitu püüdma, kuid me andsime endast parima ja tegime nii Eesti kui Soome motospordi ajalugu,» lisas Variku korvimees Lari Kunnas. «Pingutasime mõlemas sõidus, kuid sellest ei piisanud, sest me ei lõpetanud esimesena.» Küsimusele, kas Varikuga koostööd alustades olid eesmärgid kohe nii kõrged, vastas Kunnas, et sihiks võeti tõesti kohe alguses MM-medal ning selleni kahe aasta jooksul ka jõuti.