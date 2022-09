FISi suusadirektor tegi Kläbo idee maatasa: see ei lahenda meie spordi probleeme

Murdmaasuusatamise MK-sari on viimastel hooaegadel olnud hädas üksluisusega. Norra koondis domineerib ning poodiumile pääsevate koondiste arv on vähenenud. Kesk-Euroopa on jäänud arenguga jänni, mitmed koondised on rahalistes raskustes, ka televaatajate numbrid on langustrendis.

Viiekordne olümpiavõitja Kläbo ja mitmed teisedki on flirtinud mõttega, et MK-sarjas võiksid koondiste asemel mõõtu võttu eratiimid. Nagu see on näiteks jalgrattaspordis või ka pikamaasuusatamises. FISi murdmaasuusatamise direktor Pierre Mignerey ei usu, et see oleks õige lahendus.