VIDEO ⟩ Jose Mourinho tormas keset mängu platsile, tema taltsutamiseks kulus mitu minutit

Kui talle näidati punast kaarti, liikus ta vaiksel sammul tagasi vahetusmängijate pingi suunal, kuid elavnes siis taas. Õnneks olid juba teised klubiliikmed lähistel, et teda maha rahustada. Mourinho teekond tribüünile võttis aga veel omajagu aega.

Seitsme vooru järel on konverentsiliiga valitsev meister Serie A-s nelja võidu, kahe kaotuse ja ühe viigiga kuuendal kohal. Tabeliliider Napolist ei jää aga kaugele maha, vahe on vaid neli punkti.