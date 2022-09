CORNER 1 ⟩ Motoringrajaässa Jüri Preobraženskiga pikast bensiinilõhna sees möödunud karjäärist

Ehkki taskuhääling «Corner 1» on pikalt keskendunud võidusõidumaailma kuninglikule sarjale vormel 1, siis on tegijatel juba pikka aega soov kajastada rohkem Eesti mootorisporti. Intervjuu kunagise motosportlase Jüri Preobraženskiga on selle mõtte esimene vili!