Need klubid maksavad mängijate eest kõige rohkem üle

CIES Football Observatory uuringust selgub, et alates 2012. aastast on Manchester United 33 jalgpalluri ostmisele kulutanud 1,6 miljardit eurot. Tegelikult oli kamba peale nende mängijate turuväärtus aga 1,36 miljardit.

Kõige suurema summa on Manchester United välja käinud Paul Pogba (105 miljonit), Antony (95 miljonit) ja Harry Maguire’i (87 miljonit) eest. Enam kui 57 miljonit eurot on makstud veel Jadon Sancho, Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Casemiro, Bruno Fernandesi, Anthony Martiali, Fredi ja Lisandro Martinezi eest.

Ent Manchester United pole ainus klubi, kellelt nõutakse mängijate eest suuri summasid. Uuringu järgi on teisel kohal Juventus, kes on 36 jalgpalluri eest üle maksnud 237 miljonit eurot. Kolmandat kohta hoiab PSG, kes on 31 mängija peale kulutanud 162 miljonit rohkem kui turuväärtus.