Eesti võrkpallurid avasid piiri taga juba trofeearve

«Ma ei oodanud kolmesetilist mängu, kuid praegu see ilmselgelt enam ei loe. Me olime kannatlikumad ja tegime vähem vigu. Võtmemängijaks oli täna Juhkami, kes näitas, et ta on kogenud ja universaalne mängija, kes lõi rasked pallid maha. Tema servid olid need, mis meid väga palju aitasid,» tunnustas Karlovarsko peatreener Jiří Novák kolmanda seti lõpuosas kaotusseisust pallima läinud ning kuldmedali lõplikult ära vormistanud Juhkamit, kes pälvis ka parima mängija auhinna.