Hyundai tiimipealiku sõnul on neil võimalik Tänaku leping üles öelda

Nimelt kirjutab MTV, et Hyundai tiimipealiku kohusetäita Julien Moncet on avalikult välja öelnud, et neil on võimalik eestlase mitmeaastane leping ennetähtaegselt lõpetada.

Kuigi MM-sarja ühest kiireimast sõitjast loobumine ei tundu esmapilgul just kõige loogilisem lüke, on tegemist mitmetahulisema looga. Nimelt on Tänak tänavu korduvalt kritiseerinud nii Hyundai rallitiimi juhtimist kui ka masina töökindlust.

Sääraseid kommentaare levitas saarlane ka pärast Kreeka rallil teenitud kolmikvõitu. «Oleme teatud ajaraami jooksul auto paremini tööle saanud, aga näen jätkuvalt mitmeid valdkondi, kus saaks masinat paremaks teha,» sõnas Tänak. «See võib olla hea auto, kui meil õnnestuks asjad tööle saada. Siiani on progress olnud aga aeglane.»

Nõnda leiabki soomlaste MTV, et osapoolte vahelt läbi jooksnud must kass võibki olla põhjuseks, miks Hyundai ei soovi Tänakut enda leeris hoida ning on valmis ilmatšempionist loobuma.