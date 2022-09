Eesti juurtega hokimängija selgitas, miks ta sõja ajal Venemaal edasi mängis

Kuna Videllil oli KHLiga kümneaastane kogemus, tundis ta end Venemaale siirdudes koduselt. «Tore oli liituda liigaga, mida ma tunnen. Sain mängida väga heas meeskonnas, kellega võitsin peaaegu meistrivõistlused. Meil jäi puudu ainult üks värav. Kahju, et me ei võitnud, kuid meil oli hea hooaeg,» rääkis Videll Expressenile. Olgu lisatud, et KHLi finaalis kaotas Metallurgs 3:4 Moskva CSKA-le.

«On väga kurb, et Ukrainas on sõda. Venemaa sissetung Ukrainasse on kohutav. Seda ei oleks tohtinud olla. Minu vanavanemad on pärit Eestist. Kui venelased sinna sisse tungisid, põgenes vanaisa Rootsi. Ma ei tea sellest just palju, aga on kurb, et nii läks. Olin sõjast kaugel ega saanud sellest täpselt aru,» lisas ta.