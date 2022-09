GALERII ⟩ Uuenduskuuri läbinud Kalev/Cramo peab võitlema, sest paberil kedagi surnuks ei lööda

BC Kalev/Cramo alustab uut hooaega puhtalt lehelt. Pärast viieaastast pausi on Eesti hõbedaklubil eestlasest peatreener ning kuigi eelarve on veerandi võrra vähenenud, siis on noorenduskuuri läbinud meeskonnale seatud kõrged eesmärgid.