Eestlasest Ukraina koondise peatreener: sõja esimesed nädalad olid emotsionaalselt väga rasked

Lill oli mitu aastat töötanud Kasahstani koondisega, kuid see amet sai mullusega läbi. Juba eelmise aasta lõpus töötas ta projektipõhiselt ka Ukraina kurtide koondisega, tänavu jaanuaris Kiievis viibides aga sai endalegi ootamatult teada, et just on lõppemas tavakurlingu koondise peatreeneri konkurss. Talle pakuti võimalust osaleda, veel lõi kaasa kaheksa (!) selle spordiala tippriigi Kanada spetsialisti.