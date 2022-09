Roger Federer annab koos teiste suure neliku liikmetega lahkumisetenduse

Laver Cup toob kokku 12 maailma tippmängijat, kes on jaotatud Euroopa ja muu maailma võistkondadesse. Euroopa tiimi eest astuvad lisaks Federerile väljakule ka Rafael Nadal, Novak Djokovic ja Andy Murray, kes on tennisemaailmas ristitud suureks nelikuks.

«Nii eriline on näha suurt nelikut taas väljakul,» sõnas telekanali Eurosport ekspert, endine tipptennisist Barbara Schett pressiteate vahendusel. «Me ei ole neid väga pikka aega koos näinud, seda kas vigastuste tõttu või muudel põhjustel. Eriline on asjaolu, et sel võistlusel on nad tiimikaaslased, mitte rivaalid.»