Kõige kuulsam rallimänedžer: Tänaku stiil on kõige üle viriseda

Esmalt lahati virtuaalse ümarlaua taga varianti, et Tänak siirduks Toyotasse.

Jouhki seda ülemäära tõenäoliseks ei pea, ent päriselt siiski ei välista. «Tänaku stiil on kõige üle viriseda. Ta tegi ka Toyotas auto osas väga negatiivseid kommentaare. Nii palju kui mina olen aru saanud, ei saanud ta ka Toyotas inimestega läbi,» viitas mänedžer 2019. aastal väidetavalt ukse paukumisega lõppenud koostööd.

Veidi hiljem lisas Jouhki, et Tänaku kriitilistest sõnavõttudes Hyundais ei tasu liiga palju välja lugeda, sest see olevatki Oti stiil.

Anttila, kes samuti 2018. ja 2019. aastal Toyotat esindas, Tänakut probleemseks sõitjaks ei pea. «Minul polnud temaga iial probleeme. Temaga sai kõigest avatult rääkida. Mõistagi, mina ei torkinud teda ka auto seadistuse küsimustega. Ta ei saanud lihtsalt kõige paremini tiimi pealikuga läbi,» viitas ta Tänaku ja Tommi Mäkineni omavahelisele kehvale läbisaamisele, millest samuti aastate jooksul ajakirjanduses sahistatud.

«Mõistagi, kui sa sihid MM-tiitlit, siis sul tulebki vahel veidi üle olla,» täpsustas Anttila ning lisas, et tegelikult saab Tänak Jaapani autotootja juhtfiguuridega väga hästi läbi. «Keegi ei lahkunud uksi paugutades, vaid vastupidi: talle on öeldud, et võib tulevikus alati naasta.»

Mis puudutab Tänaku võimalikku M-Sporti siirdumist, siis see oleks Anttila sõnul reaalne siis, kui briti meeskond saaks taas Fordilt korraliku (raha)toe. «Kui Tänak teeniks seal sama palka mis Hyundais, siis näen teda küll M-Sporti minemas,» leidis ta.

Jouhki aga ei usu, et selline stsenaarium käiku läheks. «M-Sport ei võta sellist riski, et nad maksaks Tänakule midagigi ligilähedast sellele, mis praegu Hyundai. Isegi [Sebastien] Ogier ei saanud M-Spordis selliseid summasid,» sõnas mänedžer, kes peab vägagi reaalselt ka varianti, et Tänak jätkab kõigest hoolimata Hyundais. Palk on seal lihtsalt kõige parem ning tegelikult kannatab masinaga võidu peale kihutada ka.