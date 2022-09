Valgevene on vutiringkondades märkamatult muutunud puhtaks poisiks?

Arvestades, et Valgevene koondis pole kunagi valiksarjas isegi play-off'i jõudnud, siis EM-finaalturniiril neid ilmselt ikkagi ei kohta. Ent UEFA otsus Valgevene koondis valiksarja kaasata on igal juhul kummaline. Ühtlasi on see vastuolus ka Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (ROK) tulevate suunistega, mis näevad jätkuvalt ette nii Venemaa kui ka Valgevene sportlaste ja koondiste võistlustelt keelamist.