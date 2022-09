Eesti U19 jalgpallikoondis alistas Itaalia

Eesti koondise kapten Andreas Vaher väljendas jalgpalliliidu pressiteenistusele tulemuse üle suurt rahulolu ja tõdes, et väljakul oli vastasseis võrdsem, kui seda statistika põhjal järeldada võis. «Esimesed emotsioonid on väga vinged. Valmistusime selleks kohtumiseks väga hästi. See tulemus näitab, et meis on sisu ja reaalsuses suudame mängida ükskõik mis võistkonnaga,» sõnas Vaher.