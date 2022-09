Hyundai: Dani Sordo jätkab meeskonnas ja saab rohkem sõita

Portaalis soymotor.com avaldatud uudis ei üllata, sest sel hooajal seni kolmel rallil osalenud Sordo on neil kõigil saanud kolmanda koha ehk tõusnud poodiumile. Ta on seni osalenud Portugali, Itaalia ja akropolise rallil ning läheb järgmisel kuul starti koduses Kataloonias.

Sordo on perfektselt täitnud ülesande, mida tiim temalt nõuab – tuua konstruktorite arvestuses punkte. Muide, ka eelmise aasta kahel viimasel rallil tuli Sordo kolmandaks, seega on ta sel kohal lõpetanud viiel viimasel MM-rallil, kus osalenud!

Sordo järgmise aasta programmi peaks portaali teatel kuuluma vähemalt pooled rallid, võimalik et seitse. Ülejäänud rallidel tüüriks tiimi kolmandat autot keegi teine. Tänavu on selleks meheks rootslane Oliver Solberg ning Moncet kinnitas, et temaga peetakse läbirääkimisi ka tuleva hooaja osas.

Moncet lisas sedagi, et nii Ott Tänakul kui ka Thierry Neuville'il on järgmiseks aastaks kehtiv leping, mis tähendaks, et Hyundai kaks põhisõitjat oleks paigas. Tegelikult liigub WRC-maailmas palju kuulujutte, et Tänaku ja Hyundai abielu on läbi.