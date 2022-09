Eesti koondise otsustavatest Rahvuste liiga mängudest jääb eemale kaks põhimeest

Nii Käit kui ka Kuusk on viimastel aegadel tervena olnud kindlad põhimehed. Eesti võõrustab reedel kodus Maltat, esmaspäeval kohtutakse võõrsil San Marinoga.

Käit sai viimases liigakohtumises koduklubi Bukaresti Rapidi eest mängides kerge põlvevigastuse. MRT-uuringu tulemus näitas, et sellest taastumine võib võtta kuni neli nädalat. Ka Kuusk jääb eemale tervislikel põhjustel, avaldas jalgpalliliit pressiteates.

Eesti kuulub Rahvuste liigas nõrgimasse, D-liigasse. Sealt ülespoole, C-liigasse tõusmiseks tuleb võita oma alagrupp. 2. grupis on Eestil ja Maltal 6 punkti, San Marinol 0. Pidada ongi jäänud veel ainult kaks Eesti osalusel peetavat mängu.

Kui aga Eesti kaotab, oleneb meie edasipääsuvõimaluse säilimine kaotuse suurusest. Kui see on kahe- või enamaväravaline, kindlustab Malta grupis esikoha. Üheväravalise kaotuse korral peab Eesti alistama viimases kohtumises San Marino ükskõik millise tulemusega, välja arvatud 1:0. 1:0 edu korral oleks meil Maltaga kõik näitajad võrdsed ning järgmisena tuleks mängu ausa mängu koefitsient.