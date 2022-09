Pöörane: maailma suusajuht tahab lubada venelased võistlema

Paljude FISi liikmesriikide esindajad on pehmelt öeldes hämmingus. «Oleme esimesest päevast saati seisukohal, et pole ühtegi head põhjust, miks lubada Venemaa sportlasi võistlema, kui nende riik ründab teist riiki,» ütles ajalehele VG Norra suusaliidu suusahüppajate mänedžer Clas Brede Bråthen.

Vion märkis, et FISil on olnud kohtumised rahvusvahelise olümpiakomiteega (ROK), kes soovivat hakata Venemaa ja Valgevene sportlasi tasapisi rahvusvahelisse spordiellu tagasi tooma. «Tundub, et see aeg jõuab üha kiiremini lähemale. Jutt ei käi võistluste korraldamisest Venemaal, vaid sportlaste osalemisest FISi egiidi all peetavatel võistlustel. Ma ei tea, kas MK-sarjade alguseks selleks kõik on valmis, aga näiteks detsembriks võiks lahendus olemas olla. Võib-olla näiteks siin Planicas korraldatavaks MMiks, see oleks hea väljakutse,» rääkis Vion.

Ta lisas Planicas peetud konverentsil Forum Nordicum , et otsust ei võeta vastu ROKi toeta ning jutt käib võistlemisest neutraalse lipu all.

Putin oli oma sama päeva hommikul tehtud esinemises teatanud, et Venemaa mobiliseerib Ukraina sõtta täiendavalt 300 000 meest, samuti ähvardanud lääneriike tuumarelvaga.

Norra suusajuht Bråthen lisas Vioni esinemist kommenteerides: «See on täiesti arusaamatu. Loodan, et süsteemis on olemas Vionist kõrgemal olevaid inimesi, kes suudavad seista kahe jalaga maa peal. Meie, suusarahvas, ei saa ignoreerida fakti, et rahulikke elanikke rünnatakse ja nende kodusid lõhutakse. Kogu see lugu on õudne!»

Norra Konservatiivse partei kõneisik Turid Kristensen küsis kodumaiselt meedialt: mis on maailmas muutunud, et ROK ja FIS tahaksid Venemaa ja Valgevene sportlased võistlema lubada? «Pigem lähevad asjad vastupidises suunas. Venemaa eskaleerib sõda, maailm mõistab selle sammu hukka. Loodan, et Norra spordirahval on ses asjas kristallselge seisukoht, et siin pole mittegi üle arutleda,» rääkis Kristensen.