Vägev tunnustus: Kerr Kriisa valiti korvpalli EMi tõusvate tähtede sekka

«Eestlased vaatasid pärast alagrupiturniiri lõpetamist saldoga 1-4 play-off-mänge küll kodust, aga see ei juhtunud tahtmise puudumise tõttu. Üks selle energiapahvaku liidritest oli Kriisa, kes näitas, et on oma kõigest 21 eluaasta juures valmis vedama tulevikus Eesti koondist,» alustas FIBA Euroopa oma põhjendust.