Rahanappus andis Tartu Maratonile hoobi

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk sõnas ERRile antud usutluses, et neile tehti küll profisarja kuulumise pakkumine ka uueks hooajaks, kuid rahalise võimekuse tõttu jäi Tartu nimekirjast välja.

«See, et üle pika aja sinna kuulusime, oli ka seotud rahaga. Saime natuke riigitoetust, võistlus toimus väga hästi, tagasiside oli ääretult positiivne. Sarja promootor kiitis kuu aega pärast maratoni meid samuti väga ja esitas ettepaneku sarjas taas osaleda, aga kaks korda kallima hinna eest,» selgitas ta ERR-ile.

Kelk andis selle peale mõista, et sellistel tingimustel pole nemad võimelised jätkama ning mais lugeski ta sarja kodulehelt, et Tartu maratoni kuupäevadel on Ski Classicsi sarjas toimumas pisike, mõnesaja osalejaga Orsa Grönklitti maraton Rootsis.