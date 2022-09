JÄRELVAADATAV ⟩ Tiidrek Nurme teenis rajarekordiga Paide-Türi rahvajooksu võidu

Lisaks on stardis teatevõistkond, kuhu kuuluvad mehed, kes kunagi rahvajooksul võidutsenud, sh esimene võitja Viljo Emajõe. Lisaks Emajõele on meeskonnas Margus Pirksaar, Toomas Tarm, Vjatšeslav Košelev, Rein Valdmaa, Ahto Tatter, Vello Misler, Aleksei Markov, Üllar Matt ja Keio Kits. Neist vanim jooksja on 61-aastane, noorim veidi üle 30-aastane. Teatevõistkond stardib koos Paide-Türi distantsil osalejatega, nende ajavõtukiip on teatepulga küljes. Iga mees jookseb veidi üle kilomeetri.