Sõudekoondise peatreener tunneb hoolealuste üle uhkust: nägin meeskonda suure algustähega

«Oleme veidi ülevoolavas meeleolus, sest terve hooaja oleme mõelnud esiti A-finaali pääsemisest: tegime taas ära,» rääkis Poolak, kelle arvates on osaliselt edu taga uus mänguplaan.

«Kui varem tegime vahekiirenduse poole distantsi peal, siis nüüd alustame paarsada meetrit varem: kannatame, ja kui kõik välja tuleb, siis kestame ära,» ütles sõudja. Tema hinnangul näitavad kaks viimast sõitu, et tegemist pole juhusega ja omaette kvaliteedimärgiks on seegi, et võrreldes EMiga on kaotus parimatele vähenenud.