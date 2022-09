Soome hokijuhi sõnum Putinile: isegi kui sõda homme lõppeb, jääte teie MMi ukse taha!

Palvetamine venelasi rahvusvahelisele hokiareenile tagasi ei aita. Ainus variant on Ukrainast taandumine, leiab IIFHi juhatuse liige Heikki Hietanen.

Sel nädalal jahmatas suusaüldsust Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) peasekretäri Michel Vioni sõnavõtt, kus too teatas, et Venemaa ja Valgevene sportlasi plaanitakse võistluskarussellile tagasi lasta ning see juhtub varem või hiljem.