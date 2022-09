Mike Tysonit vaevab raske haigus, mis segab rääkimist

Endine poksi raskekaalu maailmameister on viimasel ajal sattunud mitmeid kordi kaamerasilma ette, olles istumas ratastoolis. Nüüd selgitas ta, et selles on süüdi seljavalu, millega ta regulaarselt võitleb. «Mõnikord ei saa ma seetõttu isegi enam rääkida,» sõnas Tyson USA telekanalile Newsmax TV.

Mike Tyson explains 'health problem' after he was spotted in a wheelchair https://t.co/BX7Ijkalgh pic.twitter.com/Wkn2WXQ4bi

Sellegipoolest on Tyson tänulik, et ishias on ainus haigus, mida ta põeb. «Kõik minu majas on tõesti õnnistatud ja me kõik oleme väga tänulikud selle eest, mis meil on,» tsiteeris poksiikooni Saksamaa ajaleht Bild.