Vene sportlased üritasid võõra lipu all MK-sarja pääseda

Sportlased tahtsid võistelda Iisraeli lipu all. Pole avaldatud nende nimesid ega ka seda, kas tegemist oli murdmaasuusatajatega, vahendas Norra ajaleht VG.

Suusaüldsust jahmatas sel nädalal FISi peasekretäri sõnavõtt, kus too teatas, et Venemaa ja Valgevene sportlasi plaanitakse võistluskarussellile tagasi lasta ning see juhtub varem või hiljem.