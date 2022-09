Rallisõitjad on mures: WRC kalendrist kaob liiga palju legendaarseid etappe

Üha enam tundub, et oktoobri lõpus Kataloonias toimuv hooaja eelviimane etapp jääb viimaseks korraks, kui MM-karussell tiirutab Hispaanias. Vähemalt lähitulevikus sinna ilmselt ei naasta.

Kataloonia pole MM-sarja kuulunud ka kahel eelmisel aastal, kuid siis on takistuseks olnud koroonapandeemia. Toyota sõitja Elfyn Evans kurtis muret, et kalendrist võivad kaduda mitmed populaarsed võistlused.

«Viimastel aastatel on kalendris palju muutusi olnud. Ilmselt mõistame piiranguid, mille põhjustas aastatel 2020 ja 2021 koroona. Promootor ja FIA tegid sarja elushoidmisel head tööd, kuid ma arvan, et peame mõne klassikalise ralli osas ettevaatlikud olema. Mõni neist on jäänud mõne eksootilise etapi pärast kalendrist välja,» ütles Evans DirtFishile.

Waleslase arvates tunduks õige minna kohtadesse, kus ralli läheb rahvale peale. «Näiteks Ieperi ralli Belgias. See ei ole võib-olla koht, kus me kõik karjuksime, et seal on parimad kiiruskatsed või midagi sellist, aga meid tahetakse seal väga näha. Me ei saa seda ignoreerida,» põhjendas Evans.

Ta mõistab, et sarja toimimiseks on vaja ka rallisid, mis toovad raha sisse ning on hästi finantseeritud, kuid selle valguses ei tohi unustada klassikalisi rallisid. «Kohad, kus rallit soovitakse, sellised kohad, nagu Argentina, peaksid olema MM-sarjas,» oli ta kindel.

Evans on varem hurjutanud ka Suurbritannia autospordi juhte, kes ei võidelnud tema arvates piisavalt Walesi ralli eest. Viimati sõideti Suurbritannias MM-etapp 2019. aastal.