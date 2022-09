Putini käsk viib mängijad sõtta

Venemaa jalgpalliklubi Stavropoli AgroSoyuz peatreener Kirill Eidelnant sõnas, et kolm nende mängumeest peavad mobilisatsiooni tõttu Ukrainasse minema. See jätab meeskonna keerulisse olukorda, sest 5. oktoobril minnakse Venemaa karikasarjas vastamisi Neftehimiku meeskonnaga. Eidelnanti sõnul pole neil piisavalt mängijaid kohtumisele saata.

«Karikasarjas makstakse kopsakaid boonuseid, ent meil on praegu veelgi tõsisem probleem. Mobilisatsioon on juba praegu kolm meest minult ära võtnud. Nad on ilmselt nimekirjas ja peavad Ukrainasse sõitma,» lausus peatreener Match TV eetris, kes peab mängule sõitma 13 mängijaga.