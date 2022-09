Roger Federer – kuumaverelisest jonnipunnist kasvas tennisekuningas

Karjääri lõpetamine Londonis on Federeri jaoks kahtlemata märgiline, sest just Inglismaa pealinnas süttis tema täht eredalt põlema. Oli ju tema see, kes 2001. aastal Wimbledoni tenniseturniiri neljandas ringis viimase nelja aasta valitseja Pete Samprase koju saatis ning oma nime rahvusvahelisel areenil kõigile tutvustas.