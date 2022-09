Verstappenile MM-tiitli kinkinud vormelisõitja jäi F1-s töötuks

Viimased kolm hooaega on Latifi istunud Williamsi meeskonna teises autos. Tal on õnnestunud saada F1-s 55 starti ning kogunud selle ajaga seitse punkti. Kuigi kanadalane pole ise olnud kunagi lähedal MM-tiitlile, siis just temal oli suur roll Max Verstappeni mulluses tiitlivõidus.