Taas võiduta jäänud Inglismaa kukkus Rahvuste liigas enda mõistes mudaliigasse

Viiendas järjestikuses kohtumises võiduta jäänud Inglismaal on käimas halvim seeria alates 2014. aastast. Kahtlemata on Euroopa 16 parema meeskonna hulgast välja langemine inglastele suureks häbiks, ent vähemalt praegu on kindel, et koondise peatreener Gareth Southgate jääb ametisse. Lootsi ainsaks päästjaks on novembris algavad maailmameistrivõistlused ning uue treeneriga jääks ettevalmistus liiga lühikeseks.