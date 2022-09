39-aastane olümpiavõitja haigestus vähki

«Tundsin muutust oma kehas. Ma ei teadnud, mis see on. Siiski otsustasin natuke uurida. Mind viidi kiiresti üle haiglasse, kus arstid kinnitasid munandivähi diagnoosi,» kirjutas Lund Svindal.

Norralase sõnul toimus pärast seda kõik kiiresti. Talle tehti täpsemad uuringud ja lõpuks operatsioon. «Pärast esimest nädalat tundus prognoos juba hea. See kõik oli sellepärast, et otsustasin arsti juurde minna, kui mõistsin, et kõik pole korras,» lisas ta.

Kuigi suusatamisega on ta tipptasemel lõpetanud, siis on teda hiljem meelitanud autosport. Sel suvel osales ka rallikrossi MM-etapil.

Munandivähk on harvaesinev kasvaja, moodustades meeste pahaloomulistest kasvajatest kõigest 1 protsent. Samas on just see kasvaja noorte, 20-35 aastaste meeste hulgas kõige levinum.

Munandivähi õigeaegne avastamine sõltub kasvaja esmaste haigusnähtude tundmisest ja kohesest arstile pöördumisest kasvajale viitavate haigusnähtude esinemisel.

Munandivähi, nagu ka kõigi teiste pahaloomuliste kasvajate ravitulemused on seda paremad, mida varem kasvaja avastatakse ning ravi alustatakse. Seetõttu on eriti oluline, et haiget satuksid onkoloogi juurde võimalikult varakult.

Allikas: kliinikum.ee