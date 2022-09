Superliigas lõi jalgpall taas kihama: loodetavasti on see alles algus

Arsenal mängis Emirates Stadiumil üle 4:0 Tottenhami ning seda jälgis staadionil 47 367 silmapaari. See on rekordiline number, sest varasemalt pole kunagi nõnda palju inimesi naiste jalgpalli liigakohtumist vaatamas käinud.

Inglismaa koondise ja Arsenali tähtmängija Beth Mead tõdes, et suurel areenil mängime tõi endaga kaasa hoopis teise energia ning just seda ongi naiste jalgpallile vaja. Mäletatavasti külastas Wembley staadionil toimunud EM-finaali tänavu lausa 87 192 inimest, mis oli üldse EM-finaalide rekord, seda nii meeste kui ka naiste seas.

«See oli imeline, mis suvel toimus ning loodetavasti jätkub see ka liiga ajal. Loodetavasi on see alles algus ning naiste jalgpall kasvab üha suuremaks,» lausus Mead.