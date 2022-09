Viis kuud, neli vähidiagnoosi: järjekordne Bundesliga mees pidi noa all käima

Bundesliga meestest on viimaste kuude jooksul munandivähk avastatud ka Berliini Unioni kaitsjal Timo Baumgartlil, Hertha poolkaitsjal Marco Richteril ja Dortmundi Borussia ründajal Sébastien Halleril. Kui Baumgartl ja Richter on jalgpallimurul tagasi, siis Haller loodab karjääri jätkata uuel aastal.

Tartu Ülikooli Kliinikumi sõnul munandivähk on harvaesinev kasvaja, moodustades meeste pahaloomulistest kasvajatest kõigest ühe protsendi. Samas on just see kasvaja kõige levinum noorte, 20–35 aastaste meeste hulgas.