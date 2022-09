GALERII ⟩ Kontaveit ja Kanepi tegid Tallinna WTA-turniiri eel ühistreeningu

Kolmapäeval peaks võistlustulle astuma Kanepi, kelle vastaseks on Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 19.). 2017. aastal Prantsusmaa lahtised võitnud lõunanaabri osalemine Tallinnas on aga löögi all, sest vigastas täna varahommikul Lõuna-Koreas Seoulis peetud turniiri finaalis jalga.