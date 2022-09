Medal ei päästa: Putin käsutas EM-hõbeda Ukraina sõtta

21. septembril kuulutas Venemaa diktaator Vladimir Putin osalise mobilisatsiooni ning kaitseministri Sergei Šoigu sõnul saab sõjakutse 300 000 inimest, nende hulgas on ka Samarin. Tõsi, ekspertide hinnangul on see alles esimene laine ja kokku hangitakse üle miljoni inimese.