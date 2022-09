BMW ei taha F1-sarja. Miks?

Roosi sõnul tuleb F1-küsimusele otsa vaadata kaine pilguga. «Et osaleda, on vaja investeerida palju raha ning enne kui midagi tagasi tuleb, on vaja pikka aega edukalt võistelda.

Oleme oma praeguste projektidega rahul. Keskendume elektrimootoritele, üleminekule uuele energiale. LMDh-klass on selleks ideaalne ning me ei pea ootama 2026. aastani, mil F1-maailm sinna suunda liigub,» vahendas tema sõnu Motorsport-Total.

Nimelt teatas BMW paar päeva tagasi, et osaleb alates 2024. aastast kestussõidu MM-sarjas WEC. Otsust kommenteerides ütles Roos: «Võrreldes LMP1-klassi ajastuga on reeglid muutunud ning nüüd saab WECis sõita normaalse eelarvega. See, hübriidtehnoloogia kasutamine ja soov muuta sari täiselektriliseks on meie jaoks ideaalne.»