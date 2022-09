Suusajuht rahustas, et venelased ei pääse MK-sarja veel nii pea

Vion teatas eelmisel nädalal, et Venemaa ja Valgevene sportlasi plaanitakse võistluskarussellile tagasi lasta ning see juhtub varem või hiljem. Eriti halb oli sõnumi levima hakkamise aeg, sest just samal päeval teatas Venemaa president Vladimir Putin osalisest mobilisatsioonist.

Saksa ajalehe Bild andmetel oli Vion öelnud, et kavatseb järgida Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) soovitusi. Uusitalo ütles Ilta-Sanomatele, et Vioni sõnu on valesti mõistetud.

«Tema ütlusi on selgelt valesti tõlgendatud. Sellist plaani (et Vene ja Valgevene võistlejad MK-sarja tagasi lubada – toim.) pole. Samuti pole olnud sellel teemal arutelusid.

Oma kõnes viitas Michel ROKi presidendi Thomas Bachi avaldusele. Nenditi, et ühel hetkel peab spordimaailm valmistuma selleks, et venelased hakkavad taas rahvusvahelisele areenile pääsema. Praegu see nii ei ole,» vahendas Uusitalo sõnu Ilta-Sanomat.

Ta lisas, et venelaste tagasitulek nõuaks vähemalt vaenutegevuse lõpetamist Ukrainas. «Kui õige aeg on käes, võib sport olla esimene sillaehitaja. Kuid see aeg ei ole praegu – ja keegi meie juhatusest pole seda probleemi tõstatanud,» kinnitas Uusitalo.

Vion andis kolleegile mõista, et ajakirjanikud ei andnud tema juttu õigesti edasi. «Võib-olla oli reporter midagi valesti tõlgendanud, võib-olla pani Michel mingil määral valele asjale rõhku. Ta tahtis viidata ainult ROKile ja Bachile. Ta ütles meile, et see oli tema viga,» rääkis Uusitalo.