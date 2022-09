Luumurd ja tehnilised mured vajutasid Eesti koondise esitusele pitseri

Kullase kommentaar: «Teises sõidus olin stardis liiga agar, tahtsin holeshoti võita, kuid tõmbasin end pukki kinni ja olin stardis täiesti viimane. Viimases sõidus on koos MXGP ja Open kiired pillid, suutsin tagant tõusta, olin 20s, siis tuli mõõn, ma ei saanud Wilsonist mööda, kuigi teadsin, et olen kiirem. Lõpuks see õnnestus. Käed tõmbasid küünarnukist krampi, otsisin paremaid sooni, valu leevenes pisut, tõusin veel ühe koha. Kahjuks sain võitjalt ringiga. Kuid arvan, et 40lt kohalt 17ndaks tõusuga võib rahul olla.»