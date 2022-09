Saskia Alusalu: tegelikult pole jätkusuutlik näha elu lõpuni välja nagu tippsportlane

«Paratamatult ma näen seda, et paremas vormis olevad inimesed valivad trepi ja teised lifti. Mingi klõps peab peas käima. Ma saan aru, võib-olla mul on lihtne rääkida, sest ma olen lapsest peale teinud sporti ja ühel hetkel see oligi vaid mu elu. Minu enda õde ei teinud üldse sporti, aga eelmisel suvel ta otsustas, et tahab oma elu muuta. Ta hakkas jalutamas käima ja ta ütleb ka, et see on tema aeg iseendaga olla ning ta mõte on erksam. Me peamegi samm sammult jätkama liikumisürituste korraldamisega ja muul ajal propageerima seda, et liikumine on hädavajalik. Me peamegi süvendama üheskoos seda arvamust, et iga liikumine on liikumine. Nii jalgsi käimine, kodu koristamine kui ka näiteks mänguväljakul lapsega tegutsemine. Tegelikult pole ju küsimus isegi kaalunumbris, vaid selles, kas sa jaksad nii vaimselt kui ka füüsiliselt – et elukvaliteet oleks parem.»