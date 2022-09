FOTO ⟩ Võistluskeelu alt vabanenud suurmeister liitus «Putini tiimiga»

«Võistluskeeld on läbi!» teatas Karjakin Twitteris ja lisas sellele kolm pilgutava silmaga emotikoni. Karjakinil seljas olnud pusa näitas selgelt, et mees pole oma meelsust muutnud. Nimelt seisis sel kiri «Putin Team» (e.k Putini tiim – toim). Tegemist on jäähokimängija Aleksandr Ovetškini asutatud liikumisega Putini toetuseks.