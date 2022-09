FOTO ⟩ Lihasevenitus osutus ohtlikuks vigastuseks, mis võinuks lõppeda jala amputeerimisega

Norra tugevuselt neljanda liiga klubi IL Broddi mängija Laursen on õnnesärgis sündinud. 21-aastase mängija jalg hakkas öösel voodis kõvasti valutama ning ootamatult oli parem reis läinud paiste ning oli paisunud umbes kolm korda suuremaks.

Laursen helistas kell üks öösel emale, kes viis poja kohe haiglasse. Seal otsustati, et mängija tuleb kohe viia Stavangeri ülikooli kliinikumi. Kell viis hommikul tehti talle seal erakorraline operatsioon.

Mängija õnneks oli Stavangeri valvekirurg Norra jalgpallikoondise endine arst Lars Engebregtsen. Ta ütles Norra ajalehele VG, et tõenäoliselt oli Laurseni vigastuseni viinud mänguolukord põhjustanud suure sisemise verejooksu. Seetõttu oli verevool säärde kehv ning reiele tuli teha suur lõige, et sinna tekkinud üleliigne veri eemaldada.

Brodd-spillere på opprykksjakt gir alt for den grønne drakten, og skygger ikke unna noen dueller. Her mottar høyreback Marcus Laursen behandling på sykehuset etter en duell som vi trodde ga en lårhøne mot Bjarg lørdag. Han mister nok fort de fire siste kampene av sesongen. :( pic.twitter.com/kfbHwCBxwa

Mis oleks võinud juhtuda, kui Laursen poleks õigel ajal operatsioonilauale jõudnud? «Olen selle kohta kuulnud erinevaid jutte, aga üks õdedest ütles, et halvimal juhul tulnuks jalg amputeerida, kui ma poleks õigel ajal haiglasse tulnud,» ütles Laursen.

Ka doktor Engebregtsen ütles, et see oleks olnud tõesti halvim võimalik stsenaarium. «Teoreetiliselt jah, aga praktikas juhtub seda väga harva. Minul pole sellist kogemust,» lisas tohter.

Broddi klubi peatreener Ali Kilinc oli varahommikul oma mängija jubedast olukorrast kuuldes šokeeritud. «Ma ei saanud üldse millestki aru. Viimati, kui teda nägin, liikus ta ringi ja lonkas natuke. Ma poleks kunagi arvanud, et see on midagi nii tõsist,» ütles Kilinc VG-le.