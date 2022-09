Eesti võidusõitja lõpetas legendaarsel ringrajal poodiumil

«Oli tohutult vägev tunne sellisel legendaarsel ringrajal Porsche 911 RSR-i juhtida ja tulla täisgaasiga läbi ka kuulsast Eau Rouge’ist. Tegime sel nädalavahetusel sisuliselt maksimumi, mis võimalik oli. Arvestades tänavuse hooaja heitlikku kulgu, on see kolmas koht meile tugeva tööga välja teenitud poodiumikohaks. Kogu tiim on selle tulemuse üle õnnelik ja usun, et see poodium on meile heaks motivatsioonilaenguks enne hooaja viimast etappi Portimaos. Emotsionaalse boonusena saime pjedestaalil ka karikad ja šampanjat pritsida, mis on lõpuks iga võidusõitja eesmärgiks enne võistlust,» sõnas Rump.