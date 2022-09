Ajaloolise Tallinna WTA-turniiri avapäev meelitas tribüünile tennisega esmatutvust tegevad ukrainlased

Põhiturniiri avapäeval mängisid oma kohtumised maailma edetabelis esimese 60 parema sekka kuuluvatekst mängijatest Belinda Bencic, Bernarda Pera, Marta Kostjuk, Barbora Krejcikova, Ajla Tomljanovic ja Madison Keys. Kuigi see nimekiri on võimas, siis publikut see tribüünidele ei toonud. Näiteks jälgis Kostjuki ja Pera lahingut, mis kestis enam kui kaks tundi, ainult umbes 200 silmapaari. Näha võis siiski mitmeid Ukraina tennisesõpru, nii et vähemalt Kostjuk tundis end koduselt.