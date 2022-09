Kogemuse võrra rikkamaks saanud Malõgina loodab, et Tallinna WTA turniiril jääb võit Eestisse

Juba avasett näitas, et Bencic tuli asja väga tõsiselt võtma. Šveitslanna loovutas Malõginale ainult 12 punkti ning võitis avaseti kuivalt 6:0. Õnneks ei lasknud Eesti meister pead norgu ning jätkas paari saja inimese ees võitlust.

Malõgina võttis Tallinna WTA turniiri, kui head kogemust tulevikuks. Ta nägi reaalselt, milline on maailma tipptase. «Ma nautisin täielikult seda kogemust. Olin esialgu küll närvis, ent lõpuks oli see suurepärane kogemus,» lausus Malõgina pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele.

Olgugi, et Malõgina jaoks on nüüd üksikmängus turniir lõppenud, siis Tallinna WTA turniiril osaleb ta koos Maileen Nuudiga ka paarismängus. Üksikmängu osas loodab Malõgina, et üks eestlannadest suudaks turniirivõidu koju tuua. Seda, kas seda teeb Anett Kontaveit või Kaia Kanepi, ei osanud Malõgina ennustada.