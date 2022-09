Peatreener Häberli: Eestil pole lihtne rahvusvahelisel tasemel võite teenida

«Tahtsime olla kõik 94 minutit keskendunud ja saime sellega hakkama. Olen uhke selle üle, kuidas täna lõpuni mängisime ja väravaid lõime,» jätkas juhendaja ning lisas, et D-divisjoni puhaste paberitega läbimine on midagi, mille üle Eesti peaks uhkust tundma.

Silmnähtavat rõõmu oli võimalik välja lugeda ka kapten Konstantin Vassiljevi silmist. «Muidugi, punktimäng,» lausus maestro, kui talt uuriti kas suureskooriline võit teeb meele rõõmsaks. «Oma värav on puhas ja tulemus on saavutatud. Seda, mida tahtsime sellest koondiseaknast saada, saime.»

Keeruline algus San Marino vastu 143. korda Eesti koondise eest väljakule jooksnud Vassiljevit ei üllatanud. «Ootasimegi sellist mängu. Vastane oli väga motiveeritud, viimane mäng alagrupis ja kodus. Nad panid päris palju energiat sinna, et tsoonid kinni panna ja meil läks aega, et [kohti] leida. Leidsime ka päris stabiilselt, aga viimast punkti jäime natuke kaua ootama. Kõige tähtsam, et leidsime selle ja saime esimesel poolajal värava. Pärast vaheaega oli juba natuke kergem väljakule tulla,» sõnas poolkaitsja ning lisas, et neljast löödust väravast ei tasu siiski pilvedesse võtta, kuna vastas oli ikkagi San Marino.